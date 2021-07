Sardegna devastata dagli incendi, l'olivastro millenario ridotto in cenere: un albero sconvolge il mondo

26 luglio 2021 a

Tanta rabbia e tanto dolore per i roghi che in queste ore stanno devastando la Sardegna, mandando in fumo migliaia di ettari di terreno e provocando danni permanenti. Il fuoco ha inghiottito e ridotto in cenere anche l'olivastro millenario di Cuglieri. L'albero è diventato subito il simbolo di questa tragedia. Quello che si è verificato nell'Oristanese non è solo una catastrofe ambientale ed economica, ma è anche un disastro che ha portato alla morte di diversi animali e alla fuga di migliaia di persone in pericolo.

L'olivastro distrutto dalle fiamme, chiamato "Sa Tanca Manna", era un gioiello per la comunità sarda perché aveva resistito nel corso dei millenni. Un vero e proprio tesoro per l'archeologia botanica di tutto il Paese. Nonostante questo, però, non è riuscito a sopravvivere al rogo divampato in questi giorni. Un rogo di portata straordinaria che ha richiesto aiuti e interventi anche dall'estero.

Sono stati tanti i tweet sulla "morte" dell'antico olivastro. "Quanta rabbia e tristezza", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Era uno degli alberi più antichi della nostra isola". Purtroppo le fiamme sono ancora attive dopo oltre 60 ore soprattutto nella zona dell'Oristanese, il Montiferru, la Planargia e parte del Nuorese. E la pericolosità è ancora classificata come alta.

