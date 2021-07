A1, apocalisse in autostrada: grandinata devastante e centinaia di auto distrutte, tutti fermi in carreggiata

26 luglio 2021 a

Apocalisse in autostrada. Tutta colpa del clima impazzito. Il punto è che a Fidenza è caduta una violentissima grandinata. Il risultato? Centinaia di auto distrutte, con parabrezza distrutti e carrozzerie crivellati come da proiettili. Il tutto tra Parma e Piacenza, sulla A1, dove gli automobilisti sono stati costretti a fermarsi in autostrada proprio per i danni causati dalla grandinata. L'autostrada è stata temporaneamente chiusa.

A causa del maltempo e delle condizioni estreme, sono stati registrati anche diversi tamponamenti. Come detto molte auto danneggiate si sono fermate in colonna, in particolare in direzione Milano, nei pressi di Fidenza.

Una forte grandinata e una tromba d'aria hanno colpito, dalle ore 15 alle 15.30 alcune zone della Bassa, in provincia di Parma, in particolare nelle zone di Busseto e di Fidenza, San Polo Torrile e Colorno. Anche in questo caso numerosi danni ad auto, edifici e locali, oltre che nelle zone di campagna. E ancora a San Paolo Torrile, il tetto della palestra comunale è stato sradicato dalla tromba d'aria.

I vigili del fuoco stanno intervenendo per mettere in sicurezza le situazioni più critiche. In pieno centro a Fidenza i tavolini dei bar sono stati divelti, mentre nelle campagne alcune aziende agricole hanno subito numerosi danni. E ancora, sulla A1 sono stati segnalati rami e piante cadute sulla carreggiata, che impedivano così la circolazione dei mezzi.

