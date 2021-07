Viviana Parisi "ha strangolato Gioele e poi si è lanciata nel vuoto": la prova decisiva un anno dopo, caso chiuso

29 luglio 2021 a

Il caso di Viviana Parisi potrebbe essere giunto a una conclusione. Stando a quanto riportato dall’Adnkronos la Procura di Patti - che coordina l’inchiesta sulla morte della donna e del figlio Gioele avvenuta nei boschi siciliani di Caronia - ha chiesto al gip l’archiviazione. Era l’8 agosto 2020 quando la 41enne è stata trovata prima di vita: si sarebbe uccisa lanciandosi da un traliccio, subito dopo aver ucciso il figlio di 4 anni, probabilmente strangolandolo.

Nella richiesta di archiviazione emergono una serie di consulenze e alcune intercettazioni che evidenzierebbero chiaramente il malessere psichico della donna. “Le indagini - ha dichiarato il procuratore capo di Patti, Angelo Vittorio Cavallo - hanno perso di accertare in modo incontrovertibile le precarie condizioni di salute mentale di Viviana”. A marzo 2020 la donna era stata portata all’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, dove aveva impressionato il medico intervenuto in suo soccorso: sdraiata a terra, ripeteva continuamente “abbiamo consegnato i nostri figli al demonio”.

Tre mesi più tardi, a fine giugno, Viviana era stata di nuovo in ospedale, stavolta a Messina, per aver ingerito volontariamente dei farmaci con “chiaro intento autolesivo”, come testimoniato dai medici. E quindi ci sarebbe proprio l’instabilità mentale della donna dietro l’omicidio-suicidio verificatosi nei boschi di Caronia ad agosto di un anno fa.

