Green pass obbligatorio per viaggi in aereo, nave e treno: Lega contraria, altra grana per Draghi

Il green pass è in via di definizione: il decreto che entrerà in vigore il 6 agosto ne impone l’obbligo per tutte le attività al chiuso, compresi ristoranti e bar per la consumazione al tavolo, ma resta da decidere la data in cui scatterà l’obbligo anche per i viaggi. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, gli ultimi nodi verranno sciolti in occasione della cabina di regia che dovrebbe essere convocata a inizio settimana prossima, tra martedì e mercoledì.

Sarà quindi necessario essere muniti di green pass per viaggiare con aerei, navi e treni a lunga percorrenza. L’accesso rimarrà invece libero per autobus, tram e metropolitane, ma solo perché sono impossibili da controllare tutte. La Lega è però contraria all’introduzione della certificazione verde per i viaggi e ne ha chiesto lo slittamento a fine agosto: il governo presieduto da Mario Draghi non sembra però intenzionato ad accogliere tale richiesta.

Ma come verrà eseguita la verifica del green pass? Secondo il Corriere della Sera verrà fatta al momento di salire a bordo dal personale, proprio come avviene normalmente per i documenti di imbarco e di identità. E per quanto concerne il pericolo di certificazioni false, chi dovesse essere beccato riceverà una multa e verrà denunciato.

