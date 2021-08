Variante Delta, indiscrezioni sul CdM: mini-lockdown e mascherina all'aperto. Ferie in zona rossa, le aree a rischio

01 agosto 2021 a

Nel Consiglio dei ministri del prossimo 4 agosto, tutto dedicato all'emergenza coronavirus, non si parlerà soltanto del Green Pass e di come declinarlo. Secondo quanto si apprende, potrebbe essere varato un pacchetto di norme con l'obiettivo di contenere il contagio in particolare nelle regioni turistiche.

Secondo quanto anticipa il Corriere della Sera, potrebbe essere introdotta la distanza tassativa di dieci metri tra gli ombrelloni, così come potrebbe tornare l'obbligo di mascherina all'aperto. Ma non è tutto: potrebbero anche essere varate delle mini-zone rosse, ossia dei lockdown circoscritti e di breve durata per contenere il contagio. Il tutto, come detto, in particolare nelle zone di villeggiatura.

Ad oggi, il maggior contagio lo si registra in Sicilia e Sardegna, che potrebbero essere interessate dai provvedimenti. E ancora, tra i focolai che più preoccupano, quelli nelle province di Ragusa e di Caltanissetta. Quindi la provincia di Rimini, il Ravennate e il Forlivese. Dunque è stato segnalato un moltiplicarsi dei casi a Manfredonia, Vieste, provincia di Foggia e Salento. E ancora i casi di Stromboli e Pantelleria: insomma, tutti i luoghi di vacanza, potenzialmente, potrebbero essere interessati da un mini-lockdown.

Sempre interpellato dal Corsera, Franco Locatelli del Cts spiega: "Per fermare i ricoveri abbiamo solo un'arma: i nostri comportamenti. Decisivo vaccinare anche gli adolescenti". E aggiunge: "Circa 12% vaccinati può infettarsi, ma non sviluppa malattia", conclude Locatelli.

