In Onda, Matteo Bassetti: "Dieci poliziotti per difendermi", il terribile tentativo di aggressione

Matteo Bassetti, ospite del talk estivo di La7 In Onda, è intervenuto per commentare l'aumento dei contagi in Italia dovuto alla massiccia diffusione della variante Delta. Allo stesso tempo, però, ha tranquillizzato tutti dicendo che non bisogna parlare di emergenza visto che, grazie ai vaccini, da una settimana a questa parte aumentano solo i nuovi casi e non le ospedalizzazioni o le morti.

E proprio mentre si parlava di vaccino, Concita De Gregorio ha mandato in onda l'ultimo sconcertante video del consigliere regionale del Lazio Davide Barillari, ex M5s. Quest'ultimo, infatti, puntandosi una pistola al braccio ha dichiarato: "Il vaccino è come una roulette russa". Il tutto mentre era in video conferenza. L'infettivologo ha commentato questo episodio definendo "molto forte" il gesto dell'ex grillino.

Poi Bassetti ha raccontato che nei giorni scorsi, durante la presentazione del suo libro, dieci poliziotti sono stati costretti a intervenire per difenderlo da un gruppo di no vax che voleva aggredirlo. D'altronde, l'infettivologo non è nuovo a certi tipi di attacchi: ha più volte spiegato di avere ricevuto numerose minacce pesanti, anche di morte. "Io sono disponibile a dialogare con tutti, ma quando ci si pone sulla minaccia e sull'insulto è evidente che non ci può essere né dialogo né confronto. Penso che questo Paese alcuni di noi non se li meriti. Per fortuna per quella piazzetta di gente che ci insulta, c'è una piazzona che ci dimostra la stima per quello che io e tanti altri facciamo", aveva detto Bassetti in una recente intervista.

