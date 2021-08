Meteo, incubo-temporali al Nord e una "fornace" al Sud: clamoroso, dove si arriva a 43°

03 agosto 2021 a

a

a

Uno strano agosto, dal punto di vista meteorologico. L'Italia, infatti, sarà spaccata in due. Questo inizio del mese sarà infatti caratterizzato da forti temporali al nord, contrapposti al caldo torrido e alle temperature record che si toccheranno al Sud.

Come detto, anche dopo questi primi giorni caratterizzati dall'alta instabilità, il tempo resterà ballerino nelle regioni del Nord, questo a causa di una perturbazione nord atlantica organizzata attorno ad un vortice di bassa pressione che oscillerà tra la Scandinavia occidentale e il Regno Unito.

In parallelo, alle basse latitudini mediterranee continuerà a prevalere un anticiclone africano che porterà caldo torrido e temperature elevate, in particolare nelle regioni del Sud. Una situazione che durerà per gran parte della settimana in corso.

Al Nord, previsti ancora temporali in Toscana e sui settori alpini e prealpini, ma localmente anche sulle alte pianure. Per quel che concerne le temperature al sud, restano molto alte in particolare in Sicilia, con punte di addirittura 43°. La ventilazione sarà mediamente debole a tratti moderata dai quadranti meridionali al Nord con mari mossi. Venti settentrionali al Centro Sud con mari mossi.

Nel corso di questa settimana, fenomeni di nuvolosità diffusa interesseranno mole regioni del Nord, con possibili temporali di forte intensità. Di conseguenza, ci sarà un significativo calo delle temperature. E ancora al Sud, al contrario, in Calabria, Puglia e Basilicata sono previste massime di 38°. Infine i mari, che resteranno mossi su gran parte delle coste.

