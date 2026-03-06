Meteo, "pioggia e alta pressione": weekend rovinato, ecco dove

Una nuova perturbazione si avvicina all’Italia, ma la sua avanzata sarà rallentata dalla presenza dell’alta pressione, che continua a dominare su gran parte della Penisola. Come spiega il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it , nei prossimi giorni il quadro meteorologico risulterà diviso: alcune regioni dovranno fare i conti con nuvole e piogge a tratti, mentre altre manterranno condizioni più stabili e asciutte. A unire l’intero Paese saranno invece le temperature, che resteranno quasi ovunque al di sopra delle medie stagionali, garantendo giornate complessivamente miti.

Secondo le previsioni più aggiornate, venerdì 6 marzo le precipitazioni interesseranno soprattutto le regioni meridionali e le isole maggiori. Piogge sparse sono attese in particolare su Calabria, Sicilia e Sardegna, mentre il resto dell’Italia dovrebbe rimanere in gran parte asciutto. Nel fine settimana il peggioramento tenderà a estendersi leggermente. Sabato 7 marzo l’instabilità porterà piogge su Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna, con fenomeni che potranno manifestarsi nel corso della giornata in modo irregolare.