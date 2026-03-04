Meteo, uno strano 4 marzo: dove colpisce la bomba delle correnti umide

Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli previsionali, nel corso della giornata sole e nuvole si alterneranno su gran parte della Penisola. Le precipitazioni, seppur sporadiche , interesseranno soprattutto le regioni del Centro Italia. Brevi piogge o pioviggini potranno infatti bagnare Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Sardegna. In queste aree l’ombrello potrà risultare utile soprattutto durante i momenti di maggiore nuvolosità , ma senza fenomeni particolarmente intensi o persistenti.

L’alta pressione continuerà a dominare il panorama meteorologico sull’Italia anche nei prossimi giorni, garantendo condizioni in gran parte stabili. Questo non significa però che il tempo resterà ovunque completamente asciutto. Come ha spiegato il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it , l’area anticiclonica, infatti, sarà a tratti disturbata dall’arrivo di correnti più umide che potrebbero infiltrarsi sul nostro Paese portando qualche debole precipitazione. Anche nella giornata di mercoledì 4 marzo, dunque, in alcune zone sarà opportuno tenere a portata di mano l’ombrello. Si tratterà comunque di fenomeni generalmente deboli e isolati, che non comprometteranno il quadro complessivamente stabile garantito dall’alta pressione.

Situazione diversa invece al Nord, dove il protagonista delle prime ore del giorno sarà soprattutto la nebbia. Banchi anche piuttosto fitti potranno ridurre la visibilità in diverse zone della Pianura Padana, con possibili estensioni anche lungo alcune aree della costa adriatica. Con il passare delle ore la situazione tenderà gradualmente a migliorare. Infine, sulle regioni meridionali e sulle Isole Maggiori si farà sentire la ventilazione meridionale. In particolare su Sicilia e Sardegna soffieranno venti di Scirocco a tratti sostenuti, che contribuiranno a mantenere il clima piuttosto mite per il periodo. Nel complesso, dunque, il tempo resterà per lo più stabile, con solo qualche breve disturbo nuvoloso e piovaschi isolati.