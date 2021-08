Andrea Crisanti, l'inquietante teoria: "Gli unici paesi senza Covid? Non grazie al vaccino"

04 agosto 2021 a

Andrea Crisanti è intervenuto in collegamento a L’aria che tira - Estate, la trasmissione in onda su La7 e condotta da Francesco Magnani. Argomento di discussione il coronavirus e soprattutto il fatto che i vaccini da soli non bastano per lasciarsi del tutto alle spalle l’epidemia. “Bisogna ricordare che gli unici Paesi Covid-free lo sono non grazie al vaccino, ma ai sistemi di controllo e tracciamento”, ha fatto notare Crisanti.

Secondo il microbiologo è inutile affidarsi ai tamponi dai fa te: “Non riescono a essere gli strumenti efficaci del sistema di sorveglianza per due motivi. Il primo è che hanno una sensibilità bassa, il secondo è che interrompono il tracciamento perché è difficile che i positivi si autodenuncino. Anche la farmacia ha difficoltà a segnalare le autodenunce, quindi non credo che i tamponi rapidi siano una soluzione valida per il tracciamento”.

Però un modo va trovato, perché da soli i vaccini potrebbero non bastare a farci tornare alla vita pre-Covid: “I Paesi Covid-free lo sono grazie a sistemi di controllo e tracciamento - ha sottolineato Crisanti - se queste misure fossero state applicate in tutto il mondo, oggi avremmo una situazione totalmente diversa. I vaccini non bastano perché non offrono garanzia di sicurezza al 100 per cento, in più non sappiamo quanto dura la protezione offerta dal vaccino e non possiamo escludere l’arrivo di nuove varianti che resistono al vaccino. Tutti elementi che dovrebbero spingerci a creare un sistema di sicurezza nazionale”, ha chiosato Crisanti.

