Ostuni, "da dove ca*** venite? Devo andare a lavorare": scende in strada e sfascia a mazzate lo stereo

"Questa non è una discoteca, sono le quattro di mattina e io devo andare a lavorare, ma dove ca*** venite?’’. Sono queste le parole di un cittadino di Ostunio che nel cuore della notte infastidito dai rumori dalla movida, è sceso in strada ed ha abbattuto con una mazza lo stereo, molto probabilmente a batteria portata dai ragazzi, che emanava musica ad alto volume nel cuore della notte.

L’episodio si è verificato in un posto molto frequentato da giovani fino a tarda notte, tutto questo molto probabilmente per l’assenza di lidi e discoteche che si trovano lungo la costa, quest’estate chiusi a causa delle normative Covid-19. Nel video si vede il residente esasperato raggiungere il luogo in cui era posizionata la cassa e abbatterla con un bastone, successivamente ha urlato e inveito contro i ragazzi: ‘’Questa non è una discoteca, sono le quattro di mattina e io devo andare a lavorare’’.

Continuano così dunque i problemi legati alla movida notturna ad Ostubi, sul posto dopo l’accaduto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza che hanno acquisito i video amatoriali, facendo così partire l’indagine per fare chiarezza sull’accaduto. Non è un episodio unico ed isolato, sono tante le segnalazioni chegiungono quotidianamente, molto spesso viene raccontato di un centro storico invivibile da parte di chi risiede, o molto spesso da chi ha acquistato un immobile per rilassarsi nel periodo di vacanza. E la movida finisce ancora una volta sotto accusa.

