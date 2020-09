Coronavirus, chi lo ha portato al Billionaire. Il professore: "Da Mykonos e Ibiza, solo tra un mese capiremo la vera portata del contagio"

02 settembre 2020 a

Chi ha portato il coronavirus in Sardegna? Non sarebbero stati i giovani "dal continente". O almeno non direttamente. Secondo Sergio Babudieri, professore universitario e direttore della clinica Malattie Infettive e Tropicali dell’Aou di Sassari, il focolaio della Costa Smeralda che ha visto finire sotto accusa i locali della movida più famosi dell'isola, dal Billionaire di Flavio Briatore al Sottovento sarebbe stato causato sì dai turisti, ma con una "intermediazione".

Secondo il professore, intervistato da Leggo, tutto è dipeso da "persone che per status economico sono abituate ad andare prima a Ibiza e Mykonos e poi in Sardegna sono arrivati in Costa Smeralda senza controllo, senza mascherina e distanziamento, e senza intelligenza. Il virus si è diffuso anche tra le gente che non ha frequentato i locali. Solo tra 20 giorni, forse un mese, capiremo la portata dei numeri del contagio". Ecco perché la Sardegna, che fino a qualche settimana fa era quasi Covid-free, ora rischia di venire travolta insieme al suo sistema sanitario. E Briatore? "Penso a tanti imprenditori che hanno scelto di non aprire le discoteche lavorando solo come ristoranti - è la riflessione di Babudieri -. Hanno affrontato l’estate in maniera intelligente: qualcuno ha avuto percezione del rischio, altri evidentemente no e i fatti gli hanno dato torto".

