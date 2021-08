Bollettino, la variante Delta picchia durissimo: picco di contagi, attualmente positivi sopra i 100mila, 27 morti

05 agosto 2021 a

a

a

Sono oltre 7mila i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore: 7.230 per la precisione, in aumento rispetto ai 6.596 di ieri. Nel bollettino diramato dal ministero della Salute crescono anche i decessi, che passano dai 21 del giorno precedente ai 27 di oggi. Altro dato in aumento è quello del tasso di positività, che sale dal 3 per cento di ieri al 3,4. Le cifre tornano a impensierire: la soglia dei 7 mila non la si superava dal 14 maggio, quando però la curva era in discesa.

Secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe, comunque, sta rallentando l’incremento dei casi settimanali: i nuovi positivi nell’ultima settimana (28 luglio - 3 agosto) sono aumentati del 20 per cento rispetto alla settimana prima, quando invece l'incremento era stato del 64 per cento. Continuano a salire, invece, i ricoverati in area medica (+36,3%) e nelle terapie intensive (+36,5%).

Anche oggi infatti sono in aumento le degenze. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono aumentati di 100 unità, per un totale di 2.409 ricoverati. Mentre in terapia intensiva i posti letto occupati sono aumentati di 8, portando il totale dei malati più gravi a 268. Le dosi di vaccino somministrate finora, invece, sono oltre 70,3 milioni. Nello specifico, i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono più di 33,6 milioni.

