Coronavirus, bollettino 6 agosto: balzo negli ingressi in terapia intensiva, altri 24 morti

La situazione epidemiologica dell’Italia continua a essere sotto controllo, anche se non si deve mai abbassare l’attenzione con la variante Delta, dato che i vaccini proteggono dalla malattia e dalla morte, ma non dal contagio. In pratica chi è vaccinato vive il Covid da asintomatico o come un’influenza nella stragrande maggioranza dei casi, chi non lo è rischia grossissimo per se stesso. Per questo Mario Draghi ha ribadito ancora una volta il suo appello agli italiani: “Vaccinatevi e rispettate le regole”.

“Dobbiamo esser sicuri di aver fatto di tutto per evitare che la pandemia si aggravi - ha dichiarato il premier - che basti o no non lo sappiamo. Tutto si fa in base alle evidenze e dati di oggi. Le cose per l’economia italiana vanno bene e si spera che vadano anche meglio”. Il bollettino di oggi, venerdì 6 agosto, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 6.599 contagiati, 2.936 guariti e 24 morti a fronte di 244.657 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 2,7 per cento (-0,7 rispetto a ieri).

Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, divenuto quantomai cruciale per stabilire il livello dell’epidemia, la pressione è bassa ma si conferma il trend di crescita: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è +40 (2.449 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è +9 (277) con 32 nuovi ingressi. Gli attualmente positivi sono saliti a 104.685, ma nel frattempo sta procedendo la campagna di vaccinazione, arrivata a 70.587.195 dosi somministrate in totale.

