Capri, giovane si tuffa nel mare in tempesta: "Vuole morire?", un salvataggio assurdo

06 agosto 2021 a

Al lido del Faro ad Anacapri un ragazzo ha rischiato seriamente la vita in mare. È stato necessario un salvataggio da brividi, ma anche a tratti spettacolare, da parte dello staff del lido per evitare il peggio. Nonostante il mare in tempesta e la bandiera rossa sventolata dal lido per scoraggiare le persone a farsi il bagno, a Punta Carena, quella più estrema dell’isola di Capri, un incosciente si è tuffato e ha rischiato di finire contro gli scogli o di essere risucchiato dalla risacca.

Si tratta di un bagnante anche piuttosto giovane, che una volta tuffatosi in acqua si è reso conto di non riuscire a tornare alla scaletta, essendo in balia delle onde. Vedendolo in grave difficoltà, il titolare del lido e i bagnini si sono precipitati ad aiutarlo: uno di loro si è immediatamente tuffato, lanciando una ciambella di salvataggio al bagnante in difficoltà e raggiungendolo poco dopo.

Da terra gli altri hanno partecipato all’intervento di soccorso riportando a riva sia il giovane incosciente che ha rischiato la vita, sia il bagnino che si è tuffato per salvarlo: con l’ausilio di una corda sono stati messi in salvo. Un turista ha ripreso l’intera scena dall’alto e pubblicato il video.

