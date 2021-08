Meteo, il giorno-killer della prossima settimana: temperature fino a 47°, la regione da allarme rosso

07 agosto 2021 a

a

a

Oggi, sabato 7 agosto, allarme idrogeologico su molte regioni del Nord: si temono le conseguenze per le imminenti bombe d'acqua, così come vi spieghiamo in questo articolo. Ma, stando alle previsioni meteo, saranno le ultime nubi e le ultime piogge per il Settentrione. La prossima settimana, infatti, l'Italia tornerà nella morsa del caldo africano.

Bollino rosso per 8 città, meglio non uscire di casa. Meteo, weekend infernale: temperature con pochi precedenti

Per i prossimi sette giorni, infatti, sono previste temperature con punte superiori ai 40 gradi, in quella che viene presentata come "la settimana più rovente dell'estate". Stando agli ultimi aggiornamenti, da lunedì e almeno fino a Ferragosto, l'Italia verrà colpita dal grande caldo a causa dell'avanzare dell'anticiclone africano che porterà correnti roventi direttamente dal governo del Sahara fino al bacino del mar Mediterraneo. E ancora, nel weekend del 14 e 15 agosto si dovrebbero registrare i due giorni più roventi della stagione, con temperature ben superiori ai 40 gradi sulle regioni del Sud e sulle isole.

Meteo estremo, troppo caldo in Sicilia: vaccino, le temperature che portano allo stop della campagna

Per la precisioni, le previsioni meteo danno conto di temperature al Sud che potranno arrivare alla folle quota di 47°. Nel frattempo, come accennato, oggi e domani, sabato 7 e domenica 8 agosto, al nord sono previste generalmente piogge, specie a ridosso dei rilievi alpini e prealpini centro-orientali, dove saranno possibili residui rovesci localmente temporaleschi specie su Trentino Alto Adige, sui rilievi del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.

Meteo, incubo-temporali al Nord e una "fornace" al Sud: ecco dove si arriva a 43°

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.