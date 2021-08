Coronavirus, bollettino 7 agosto: aspettando l'effetto-Green Pass, aumentano i contagi e le ospedalizzazioni

07 agosto 2021 a

La situazione epidemiologica dell’Italia continua a rimanere sotto controllo, nonostante un aumento dei contagi che però conta fino a un certo punto. Al momento, infatti, l’unico indicatore che conta davvero è quello delle ospedalizzazioni, dato che anche chi è vaccinato può contrarre il virus ma non si ammala e soprattutto non muore. Nelle prossime settimane si vedrà se con l’introduzione dell’obbligo di Green Pass per accedere a determinati luoghi e servizi la curva epidemiologica farà registrare un miglioramento.

Intanto il bollettino di oggi, sabato 7 agosto, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 6.902 contagiati, 3.025 guariti e 22 morti a fronte di 293.863 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 2,3 per cento (-0,3 rispetto a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione rimane molto bassa, anche se il trend si è invertito da settimane ormai: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è +84 (2.533 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è +11 (288) con 29 nuovi ingressi.

Gli attualmente positivi sono saliti a 108.535, i deceduti sono arrivati a 128.209. Prosegue con ottimi ritmi la campagna di vaccinazione, che ha raggiunto quota 71.240.657 dosi somministrate in totale. Nel frattempo il ministro Roberto Speranza ha comunicato che nella sola giornata di ieri sono stati scaricati oltre 6,7 milioni di Green Pass: “È il segno della grande collaborazione e del senso di responsabilità mostrato dagli italiani”.

