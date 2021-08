Coronavirus, bollettino 8 agosto: continuano a salire i ricoveri. Siamo in mano al vaccino: "Richiamo ogni anno"

08 agosto 2021 a

La situazione epidemiologica dell’Italia continua a rimanere sotto controllo, nonostante la variante Delta stia rendendo questa estate più complicata di quella scorsa, a dispetto del vaccino (che protegge dalla malattia e dalla morte, ma non dal contagio). Per questo motivo è stato introdotto l’obbligo del Green Pass per accedere a determinati luoghi e servizi: bisogna ancora mantenere l’attenzione alta per sconfiggere la pandemia.

Il bollettino di oggi, domenica 8 agosto, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 5.735 contagiati, 1.991 guariti e 11 morti a fronte di 203.511 tamponi analizzati (circa 80mila meno di ieri), con il tasso di positività che è salito al 2,8 per cento (+0,5). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione rimane bassa, anche se il trend delle ospedalizzazioni continua a essere in crescita: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è +98 (2.631 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è +11 (299) con 24 nuovi ingressi.

Gli attualmente positivi sono saliti a 112.266, i deceduti sono arrivati a 128.220. Nel frattempo prosegue la campagna di vaccinazione, che ha raggiunto quota 71.419.757 dosi somministrate in totale. “A fine settembre sarà vaccinato il 70% della popolazione, ma con il Covid dovremo convivere a lungo - ha dichiarato il direttore generale dell’Aifa, Magrini, al Corriere della Sara - e verosimilmente sarà necessario un richiamo anti-Covid ogni anno”.

