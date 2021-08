Torino, padre-orco umilia la figlia anoressica: "Mostro, fai schifo". Orrore contro la ragazza di 35 kg

09 agosto 2021 a

Un padre umilia sua figlia perché anoressica: una storia di vita familiare - che ha dello sconcertante - quella che arriva da Torino. "Sei un mostro, fai impressione": avrebbe detto lui alla ragazza, che invece lo adorava e faceva di tutto per compiacerlo e piacergli. I suoi comportamenti sono stati considerati un reato dal Tribunale di Torino. E così l'uomo, 65 anni, è stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione per "maltrattamenti in famiglia".

A quanto pare, inoltre, la figlia non sarebbe stata l'unica a subire i suoi giudizi e i suoi sfoghi. Anche la moglie sarebbe stata vittima dei suoi abusi fisici e psicologici. Infatti è stata proprio quest'ultima a denunciarlo nel 2019. Una decisione condivisa sia dalla donna che dalla figlia, ormai 29enne. Tutto sarebbe iniziato nel 2008, quando la ragazza - come scrive il Messaggero - si era ammalata di anoressia. Aveva 16 anni ed era arrivata a pesare 35 chili.

Il padre, aggressivo e con problemi di alcol, avrebbe attaccato sua figlia proprio per il corpo: "Sei pazza, sei un mostro, guardati fai impressione". La svolta ci sarebbe stata lo scorso 30 giugno: l'uomo, che era tornato a vivere dalla madre, si è presentato a casa della moglie e della figlia con una pistola per minacciarle. Poi ha detto che si sarebbe suicidato e infine è andato via. A quel punto, però, le due donne - impaurite - hanno deciso di denunciarlo. "Temevo di perdere l’affetto di mio padre se fossi cresciuta, se non fossi più stata la sua piccolina", ha raccontato la ragazza agli inquirenti. "Non sei più la mia bambina, pesi troppo", le avrebbe detto in passato il padre, dando il via ai problemi con l'alimentazione, che hanno portato poi all'anoressia.

