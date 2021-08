Coronavirus, bollettino 9 agosto: oltre 4mila casi e 22 morti, su le degenze. Qual è la fascia più colpita

09 agosto 2021 a

a

a

Sono 4.200 i nuovi casi di coronavirus in Italia: lo si legge nell'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute, che invece ieri aveva registrato 5.735 positivi. In aumento, invece, il numero dei morti, che sale dagli 11 del giorno precedente ai 22 di oggi. In crescita anche il tasso di positività, che arriva a quota 4 per cento (ieri era al 2,8). In 24 ore, insomma, i contagi sono diminuiti, ma solo perché il lunedì di solito la curva tocca il punto più basso della sua altalena a causa del minor numero dei tamponi della domenica.

Video su questo argomento "Per loro corsie preferenziali agli hub": così Figliuolo convince i giovani a vaccinarsi

Stando agli ultimi dati, comunque, il trend è ancora in crescita, anche se lenta. Intanto, continuano ad aumentare le degenze. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono aumentati di 155 unità, portando il totale a 2.786 ricoverati. Mentre in terapia intensiva i posti letto occupati sono aumentati di 24, portando il totale dei malati più gravi a 323. Le dosi di vaccino somministrate finora, invece, sono oltre 71,7 milioni.

Variante Delta, la Cina ripiomba nell'incubo: le misure (più che estreme) per evitare il contagio | Video

Nel tradizionale punto stampa sul Covid, venerdì scorso, il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro ha spiegato che l'Italia vede "una crescita in molte regioni, anche se è più limitata rispetto alle settimane precedenti, e sempre la fascia 10-20 è quella più colpita". Poi, parlando dei vaccini, ha ribadito che "restano altamente efficaci. Il 58% degli italiani ha ricevuto il ciclo completo e c'è una forte adesione dei giovani".

Variante Delta? Non solo: ecco le quattro mutazioni in grado di resistere ai vaccini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.