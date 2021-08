Gratta e Vinci, giovane lavapiatti cambia vita: "Un biglietto da 2 milioni di euro", ora può comprare il ristorante

10 agosto 2021 a

a

a

I Gratta e Vinci sanno regalare gioie (e soprattutto soldi) inaspettate. L’ultima fortunatissima vincita di spessore è avvenuta a Lucca, presso la ricevitoria di San Vito gestita dai fratelli Catelli. Qui un giovane ragazzo ha acquistato un Maxi Miliardario spendendo 20 euro: a questo punto ha sfidato la sorte, che gli ha sorriso in maniera incredibile, facendo sì che vincesse la bellezza di 2 milioni di euro.

Gratta e Vinci, il governo rivoluziona i grattini: come viene stravolto il tagliando della fortuna

Originario dello Sri Lanka, il ragazzo attualmente svolge il lavoro di lavapiatti. O meglio, svolgeva fino al momento dell’enorme vincita che sicuramente gli cambierà la vita in meglio. Il giovane è piuttosto conosciuto in Paese, dove viene affettuosamente chiamato con il nomignolo “Nerino”: viene descritto come una persona con la testa sulle spalle, che ha sempre fatto lavori umili per mantenersi in Italia. Grande gioia per la sua vincita milionaria, dato che è capitata a una persona che ne aveva davvero bisogno.

"Nessuno ha mai vinto così tanto". Entra in un bar e diventa milionaria: quanti soldi con un solo biglietto, incredibile

Ovviamente la prima reazione del ragazzo davanti al biglietto vincente è stata di incredulità: a confermargli che il montepremi di 2 milioni di euro fosse realtà sono state le persone presenti in quel momento all’interno della ricevitoria. A quel punto il giovane si è lasciato andare a manifestazioni di grande gioia e euforia, com’è giusto che sia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.