Gratta e Vinci, il governo rivoluziona i grattini: come viene stravolto il tagliando della fortuna

04 agosto 2021 a

a

a

Con il Decreto Sostegni-bis il governo presieduto da Mario Draghi ha stanziato 40 miliardi di euro di aiuti alle imprese. Tra i vari emendamenti emersi durante il dibattito, ce ne sono alcuni che ipotizzano una proroga delle attuali concessioni d’oro di Lotto e Gratta e Vinci: si tratterebbe di una proroga triennale, giustificata con l’esigenza di reperire risorse per il riordino dei giochi.

"Nessuno ha mai vinto così tanto". Entra in un bar e diventa milionaria: quanti soldi con un solo biglietto, incredibile

La questione riguarda soprattutto la concessionaria Igt (gruppo De Agostini), che con un’eventuale proroga continuerebbe a vincere senza grattare. Igt gestisce infatti il Gratta e Vinci, ovvero la lotteria istantanea più diffusa tra gli italiani e anche quella più remunerativa per la concessionaria: dalla vendita dei biglietti derivano introiti pari a circa 9 miliardi di euro, mentre il Lotto si ferma a 7 e il Superenalotto non passa i 2. Dei 9 milioni provenienti dal Gratta e Vinci, Igt trattiene il 3,9 per cento, ovvero circa 350 milioni all’anno.

Gratta e vinci, "mai successo prima": vittoria in coppia, nella tabaccheria di Cuneo tutti senza parole

Il dossier adesso è nelle mani di Claudio Durigon, sottosegretario leghista al Tesoro: come sottolineato da Il Messaggero, in passato la proroga delle concessioni è finita nel mirino dell’Autorità per gli appalti pubblici. In teoria le concessioni per le attività di raccolta del gioco devono essere affidate a una pluralità di soggetti, scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie, cosa che non avviene con la proroga.

Gratta e Vinci, botto da 2 milioni? Tragedia in tribunale, non incassa niente: il dramma di un uomo a Napoli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.