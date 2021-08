Lignano Sabbiadoro, "stuprata dal branco": 18enne denuncia l'orrore. Uno choc: chi sono gli accusati

11 agosto 2021 a

a

a

Un terribile caso di cronaca piomba in questa rovente estate da Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine: cinque giovanissimi italiani sono indagati per violenza sessuale di gruppo ai danni di una 18enne friulana. Impressionante il fatto che i presunti stupratori sono tutti giovanissimi: hanno infatti tra i 17 e i 21 anni. La violenza sarebbe avvenuta nel pomeriggio di ieri, martedì 10 agosto.

"Ragazze, state attente". Giletti, appello e bordata ai magistrati: "Quei pregiudizi sugli stupri" | Video

Stando a una prima ricostruzione la giovane avrebbe incontrato tre ragazzi che già conosceva, in particolare uno di loro. Invitata ad andare nel loro appartamento la ragazza ha accettato. Dunque, nella casa si sarebbe consumata la violenza: la 18enne sarebbe stata abusata per molte ore dai tre giovanissimi, dunque da altri due coinquilini, arrivati più tardi.

"Segnali contradditori, come la ha sorpresa in bagno". Stupratore scarcerato, "colpa" della vittima: la sentenza sconvolgente

Solo intorno alle 19.30 la ragazza sarebbe riuscita ad uscire dalla casa, per raggiungere un bagnino suo amico e raccontargli quanto accaduto. Il ragazzo le ha consigliato di parlarne con i genitori. E dopo averlo fatto, il padre ha raggiunto la casa dove si sarebbero verificati gli abusi, suonando più volte senza ottenere risposta e per poi sfondare la porta.

Prima che il padre della presunta vittima entrasse in contatto con i ragazzi, però, sono intervenuti gli agenti di una volante della Polizia, che erano stati chiamati dai vicini di casa. A quel punto è stata formalizzata la denuncia a carico dei cinque presunti stupratori: sulla vicenda, indagata la Squadra mobile di Udine.

Video su questo argomento Principe Andrea spalle al muro, a processo per stupro e causa multi-milionaria: altro dramma per i reali inglesi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.