Pistoia, 70enne minacciata col coltello e stuprata in casa: chi è la belva

È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto un uomo sospettato di aver commesso una violenza sessuale ai danni di una donna di 74 anni, all'interno della sua abitazione a Pistoia. Il fermo è stato eseguito nelle ultime ore dalla polizia ferroviaria di Firenze, a seguito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Pistoia.

Secondo quanto emerso finora dalle attività investigative condotte dalla squadra mobile della questura di Pistoia, il fatto sarebbe avvenuto nei giorni scorsi. Un giovane si sarebbe presentato alla porta della vittima con la scusa di chiedere denaro, e, dopo il rifiuto della donna, l'avrebbe minacciata con un coltello per poi abusare sessualmente di lei. Successivamente si sarebbe dato alla fuga. La donna, in evidente stato di choc, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e accompagnata in ospedale, dove le sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in alcuni giorni.