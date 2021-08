Matteo Bassetti, a Morning News l'audio delle minacce di morte: "Figlio di putt***, ti apro la testa in due con la mazza"

13 agosto 2021 a

a

a

Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova, ha più volte raccontato di essere stato minacciato, anche di morte. Minacce indirizzate a lui e alla sua famiglia. Morning News, il nuovo programma di informazione su Canale 5, ha fatto ascoltare alcune delle telefonate arrivate all'esperto. Una, per esempio, è arrivata in maniera anonima da Siracusa il 21 luglio. La persona che lo ha chiamato ha detto: "Professor Bassetti, visto che siamo impossibilitati a parlare con una personalità importante come lei, la chiamiamo dalla Sicilia. Le volevamo dire proprio in via amichevole di starsene tranquillo e pensare alla sua famiglia, a sua moglie".

"Ecco perché non piaccio più alla destra". Lo sfogo (politico) di Matteo Bassetti: quello che proprio non torna

Parole da brividi quelle indirizzate all'infettivologo. "Glielo dico francamente, qualche amico fidato ce lo abbiamo pure a Genova - si sente ancora nella telefonata fatta ascoltare da Morning News -. Magari potrebbe essere un passante tranquillo. Stia tranquillo, la ringrazio". Un tono più aggressivo quello che invece emerge da una telefonata arrivata da Montecatini il 6 luglio: "Bassetti sei un gran figlio di putt***, ti vengo a prendere e ti sfondo. Il vaccino ve lo fate tu e quella t**ia di tua moglie". E ancora: "Vengo a Genova con una mazza da baseball e ti apro la testa in due brutto ba****do".

Matteo Bassetti paparazzato al Grand Hotel, una... grossa sorpresa: mai visto così | Guarda

Il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, ospite della trasmissione, ha subito espresso piena solidarietà al medico: "Minacciare una persona e la sua famiglia è un atteggiamento mafioso e irresponsabile. Esprimo la mia solidarietà a Bassetti che va elogiato per il suo impegno a favore della campagna vaccinale".

Qui il link al servizio di Morning News

"Come ci si può fidare di uno come lui?". Soldi, vergognosa accusa contro Bassetti: "Perché deve essere punito"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.