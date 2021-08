Bergamo, ragazza di 15 anni uccide la madre. Motivo assurdo, per cosa avevano litigato

15 agosto 2021 a

a

a

Una lite scoppiata per futili motivi si è trasformata in tragedia a Treviglio, in provincia di Bergamo, dove una ragazza di 15 anni ha ucciso la madre, di 43, con una coltellata alla schiena. A dare l'allarme è stata la stessa ragazza che ieri sera 14 agosto ha chiamato i carabinieri in preda al panico e alla disperazione. "Ho bisogno di aiuto, ho fatto del male alla mamma", avrebbe continuato a ripetere al telefono.

Esplode una bara nel loculario: chiuso il cimitero a L'Aquila. Un fenomeno inquietante

Ma a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione di un'equipe medica giunta sul posto in pochi minuti. I militari hanno sentito a lungo la ragazzina, assistita come previsto in questi casi da uno specialista, per ricostruire quanto avvenuto. Avrebbe già fatto qualche spontanea dichiarazione.

"Ridotta così dai vicini". La ricercatrice aggredita in vacanza? Il vergognoso motivo dietro la violenza

Non era la prima volta che madre e figlia, che vivevano da sole, litigavano. La madre avrebbe rimproverato la figlia per il montaggio sbagliato di un mobile e da lì la discussione sarebbe degenerata. Madre e figlia erano in cucina e la 15enne ha afferrato un coltello colpendo la mamma con un solo fendente che però è risultato fatale. La 15enne, che è indagata per omicidio, è stata trasferita dai carabinieri in un istituto per minorenni.

Vuoi la granita? Allora devi farlo": occhio alla ragazza davanti, a Napoli la vergognosa richiesta di un padre al figlio | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.