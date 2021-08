Viterbo, partecipa a un rave party e poi scompare: 25enne trovato morto in un lago, inquietante

16 agosto 2021 a

Partecipa a un rave party abusivo e poi scompare nel nulla: un ragazzo di 25 anni è stato trovato morto nel lago di Mezzano, vicino a Viterbo. L'allarme è scattato poco dopo la mega festa organizzata tra Toscana e Lazio: alcune persone - tra i presenti al party - si sarebbero preoccupate dopo averlo visto immergersi in acqua e non riemergere più. A quel punto il lago è stato scandagliato ed esplorato a fondo.

Poco fa la tragica scoperta: è stato individuato il corpo. Il rave party si stava svolgendo a poche centinaia di metri di distanza da dove è stato trovato il cadavere. Si tratta di un 25enne nato a Londra ma residente nel nord Italia. Secondo quanto riportato da Tuscia Web, il ragazzo, dopo aver partecipato alla festa, si sarebbe allontanato intorno alle 19 e 30 di ieri, domenica 15 agosto, per fare un bagno refrigerante e riprendersi dall'intenso caldo estivo e dalle temperature altissime di questi giorni. Da quel tuffo in acqua, però, non è più riemerso.

In occasione di Ferragosto, tra l'altro, il Lago di Mezzano è stato preso d'assalto da migliaia di ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia e da alcune parti d'Europa, con centinaia di camper pronti a montare le tende e festeggiare. Il rave party cui ha partecipato il 25enne dovrebbe durare una decina di giorni, nonostante le temperature alte e l'assenza di servizi igienici. Nel frattempo sale la tensione per i possibili assembramenti e, quindi, per i contagi da Covid-19 che il party potrebbe causare.

