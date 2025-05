Jannik Sinner, archiviata la pratica Cerundolo in due set: il colpo con cui lo ha annientato

Jannik Sinner avanza ai quarti degli Internazionali di Roma. Il n.1 al mondo agli ottavi ha battuto l'argentino Francisco Cerundolo in due set con il punteggio di 7-6 6-3. Al prossimo turno affronterà il vincente del match tra Ruud e Munar.

Una partita durissima, quella tra Sinner e Cerundolo, combattuta soprattutto durante il primo set. In quell'oretta l'argentino è sembrato più in forma dell'azzurro. Anche se è stato il numero uno al mondo a portarsi in vantaggio dopo uno splendido tie-break. Nel secondo set, invece, l'altoatesino ha ripreso in mano la partita. Un esempio? Una splendida controsmorzata dopo uno scambio lunghissimo con l'argentino. Il vero Sinner sta tornando, pian piano. Diamogli tempo.