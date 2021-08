Variante Delta, "oltre le soglie critiche": le regioni condannate già ora alla zona gialla. Settembre, Italia in lockdown nonostante vaccini e Green pass

17 agosto 2021 a

a

a

Sardegna e Sicilia sembrano ormai “condannate” al ritorno in zona gialla. Le due isole hanno la situazione peggiore per quanto riguarda i ricoveri, che adesso pesano molto più dei contagi. Il fatto che continuino ad aumentare gli ingressi nei reparti Covid e nelle terapie intensive dovrebbe far riflettere i non vaccinati: il rischio è quasi unicamente loro, perché i vaccinati salvo rarissimi casi non sviluppano la malattia e non finiscono in ospedale. Forse l’obbligo al posto del green pass non sarebbe un’idea così peregrina… Anche perché a settembre nessuno avrà eventualmente voglia di chiudere per colpa di chi non si vaccina.

Vergogna in farmacia a Padova. Gli chiedono quattro euro per stampare il green pass, finisce male

La Sardegna ha oltrepassato la soglia critica del 10 per cento prevista dai nuovi parametri per le terapie intensive: ha raggiunto l’11 per cento, come certificato dai dati Agenas, forniti dal ministero della Salute e aggiornati alla sera del 16 agosto. In Sicilia invece il tasso di occupazione in rianimazione è stabile al 9 per cento: le due isole sono anche le Regioni con la più alta incidenza settimanale di nuovi casi Covid ogni 100mila abitanti, che si attesta rispettivamente a 147,3 e 140,16, con in dato limite di 50 casi per 100mila abitanti.

Il Covid non va in vacanza: bollettino, pauroso boom di ricoveri. Soglia critica, quante Regioni verso la zona gialla

Per quanto riguarda i reparti ordinari, la Sicilia è la prima a superare la soglia critica del 15 per cento: più precisamente è rilevata al 16, ma non è l’unica regione in rialzo da questo punto di vista. La Calabria è salita al 14 per cento, la Basilicata al 10 e la Sardegna al 9. La situazione nazionale, però, non è particolarmente allarmante: il tasso medio di occupazione delle intensive si attesta al 5 per cento, mentre quello di occupazione dei reparti Covid al 6. Ciò significa che per ora solo le due isole sono da zona gialla, il resto d’Italia è ancora al sicuro.

Si intrufola al cinema senza Green pass: 68enne beccato dalla polizia a Milano, finisce malissimo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.