Lucca, Ludovica Tocchini scomparsa a 24 anni: agghiacciante scoperta in un casolare abbandonato, come l'hanno ritrovata

17 agosto 2021 a

a

a

Si è spenta la speranza di ritrovare Ludovica Tocchini, la 24enne scomparsa poco più di un giorno fa: era uscita dalla sua casa di San Giuseppe di Montecarlo, in provincia di Lucca, ieri mattina, per poi far perdere definitivamente le sue tracce. Oggi il ritrovamento del corpo in un casolare abbandonato in via di Tappo a Badia Pozzeveri, sempre vicino a Lucca. A trovare il cadavere della giovane donna, appeso a una corda, è stato un abitante del paese che si era unito alle ricerche di Ludovica.

La zona era già stata esplorata e perlustrata in precedenza, ma solo questa mattina l'uomo ha pensato di controllare anche l'interno del casolare abbandonato nell'ipotesi di trovare la ragazza, che avrebbe potuto decidere di rifugiarsi proprio lì per trascorrere la notte. Al momento l'ipotesi principale è che la giovane si sia suicidata, ma gli inquirenti non escludono altre piste.

Le ricerche erano iniziate subito dopo la denuncia della sua scomparsa e hanno coinvolto le forze dell’ordine, i parenti e gli amici. Non erano mancati nemmeno diversi appelli lanciati via social. La ragazza non aveva il cellulare e quindi è stato impossibile contattarla prima della tragica scoperta. Le ricerche si sono concentrate su un’ampia fascia di territorio, che va ben oltre i confini di Montecarlo. L’abitazione da cui la ragazza era scomparsa, infatti, si trova in località Turchetto, al confine con Porcari e Altopascio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.