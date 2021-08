Novara, la Ferrari nel vicolo. Incidente disastroso: come riduce un'auto da 200mila euro

18 agosto 2021 a

La palma del "fesso del giorno", e forse dell'intera estate italiana 2021, va a un turista svizzero arrivato Oltralpe a bordo di una fiammeggiante Ferrari Roma grigio metallizzato L'incauto automobilista ha pensato bene di sfrecciare con la sua vettura nell'antico borgo storico di Orta San Giulio, affacciato sul suggestivo lago d'Orta.





Guarda il video della Ferrari nel vicolo postato su Youtube da Luciano Concordia

Un utente di Youtube ha immortalato la scena, tragicomica. Lo svizzero si è infilato in via Gippini, un vicolo nelle vicinanze della chiesa di San Rocco. Stretto, strettissimo, certamente troppo stretto per la Ferrari che rimane letteralmente incastrata tra i muri delle case. Non riesce ad andare in retromarcia né ad aprire gli sportelli. Un passante dal cuore d'oro cerca di dare indicazioni all'autista, che persevera e tenta di avanzare, complicando ulteriormente la situazione. Soltanto l'intervento dei vigili urbani, immaginiamo con una punta di sconcerto, è riuscito a risolvere la situazione.

Comica per chi guardava a distanza, decisamente più amara per il proprietario dell'auto, un gioiellino da 200mila euro che ha riportato più di qualche graffio. Peraltro, oltre ai soldi da versare al carrozziere di fiducia, il turista dovrà pagare alle casse del Comune in provincia di Novara anche 150 euro per violazione del divieto di circolazione.

