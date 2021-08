Ischia, maxi intossicazione alimentare per oltre 100 persone: l'agghiacciante sospetto in cucina

18 agosto 2021 a

Per gli ospiti di un hotel di Ischia la vacanza ha preso una piega decisamente inaspettata, oltre che dolorosa. Si può parlare infatti di intossicazione alimentare di massa, dato che almeno 25 persone hanno richiesto le cure dei sanitari mostrandone tutti i sintomi: sono stati tutti ricoverati all’ospedale Rizzoli presente sull’isola, mentre altre persone colpite dall’intossicazione ma in maniera meno severa sono rimaste in albergo.

Sono ovviamente in corso tutti gli accertamenti del caso nella cucina dell’albergo per capire cosa ha potuto provocare un disagio così palese per gli ospiti: per tutti i sintomi erano quelli di una dissenteria, i sanitari hanno attuato un particolare protocollo per consentire l’assistenza quasi in contemporanea alle persone che ne hanno avuto bisogno. Stando alle ricostruzioni riportate dalla stampa locale, i primi malori sarebbero stati riscontrati nella notte del 17 agosto.

A lamentarsene una decina di ospiti, che poi sono saliti a 25: tanti ne sono ricoverati all’ospedale, ma risulta almeno un altro centinaio di persone che è rimasto in albergo con gli stessi sintomi, seppur in forma più lieve. La buona notizia è che neanche tutti i pazienti, anche quelli ricoverati, sono in condizioni discrete e comunque non in pericolo. Non resta che attendere che le indagini facciano il loro corso per risalire all’alimento che ha intossicato tutti.

