Generale Figliuolo e i vaccini, siamo appesi alla Cina: "Siringhe e aghi", la richiesta urgente a Pechino

Aghi, guanti e siringhe sono - insieme al vaccino - strumenti fondamentali in questa fase della pandemia. Strumenti di cui l'Italia ha bisogno in gran quantità. Il problema, però, è che il nostro Paese non è in grado di produrli "in casa". Ecco perché il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo è ancora costretto a importarli. E l'importazione non avviene da un Paese qualunque, ma dalla Cina, dove tutto è iniziato.

Lo scorso 9 giugno, come scrive il Tempo, il generale ha firmato una determina per "il trasporto urgente aereo dalla Cina del materiale necessario per l'emergenza Covid-19". A dimostrazione del fatto che si tratta di una priorità, il commissario ha affidato la procedura a un uomo di sua fiducia, il colonnello Pasquale Mazzarella. Nella determina si legge che il colonnello ha dovuto "esperire una ricerca di mercato per l'esecuzione del servizio di presa in carico e trasporto con velivolo anche non dedicato, dalla Cina, delle merci che saranno di volta in volta indicate dal Commissario, consegna presso gli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino, comprensivo dello scarico della merce e delle attività di sdoganamento nel rispetto delle condizioni tecniche, per un valore massimo presunto di sedici milioni di euro oltre Iva".

Dalla struttura commissariale, poi, hanno fatto sapere che il servizio di trasporto aereo per trasferire il materiale dalla Cina è stato affidato, dopo apposita ricerca di mercato, alla Neos Spa, che "tra le otto ditte interessate ha presentato l'offerta economica più bassa". La compagnia aerea selezionata ha il suo quartier generale a Somma Lombardo e l'hub principale a Malpensa e non è nuova del settore. Già lo scorso marzo si era aggiudicata il trasporto in Italia dei materiali indispensabili alla vaccinazione, provenienti da tutto il mondo, dalla Russia alla Cina, per 11 milioni.

