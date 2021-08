Aereo da Olbia, il romeno beccato prima di salire a bordo: "Cos'ha nel marsupio?", lo sconcerto degli agenti

20 agosto 2021 a

Lo hanno fermato prima che salisse sull'aereo con 17mila euro nel marsupio. E' accaduto all'aeroporto di Olbia, in Sardegna. Dove ammonta a 40mila euro la quantità di danaro in contante recuperato dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai militari della Guardia di finanza della città sarda in tre differenti operazioni messe a segno nell'aeroporto internazionale "Costa Smeralda".

Nella prima appunto, poco più di 17mila euro sono stati trovati nel marsupio di un cittadino romeno in partenza per Bucarest: il denaro era stato accartocciato nella carta adesiva. La seconda operazione ha coinvolto una cittadina tedesca: pur avendo dichiarato di trasportare 8mila euro, ne aveva con sè oltre 11mila.

Nel terzo caso, infine, un cittadino russo ha provato a occultare per intero gli 11mila e 450 euro che aveva con sè. I tre hanno optato per l'oblazione attraverso il pagamento immediato della sanzione prevista. Dall'inizio dell'anno l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha scoperto nello scalo di Olbia oltre 61mila euro trasportati senza essere debitamente dichiarati.

