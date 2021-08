Bologna, uccide la moglie con un fucile da caccia. Poi i carabinieri entrano in casa: una drammatica scoperta

21 agosto 2021 a

Prima ha ucciso la moglie con un fucile da caccia, poi ha provato a uccidere se stesso sparandosi ma non ci è riuscito. Il killer è un 77enne che ha tentato l'omicidio-suicidio sul letto di un torrente in secca vicino a Mercatale di Castello di Serravalle, vicino alla città di Bologna. L'uomo, adesso, si troverebbe in condizioni disperate. Subito dopo il tragico episodio, sul posto sono giunti i carabinieri e un'ambulanza.

Stando a una prima ricostruzione dei drammatici fatti, l'anziano avrebbe sparato alla moglie, di quattro anni più giovane, e subito dopo avrebbe rivolto il fucile da caccia verso se stesso, senza però riuscire a uccidersi. Per ora non si sa cosa abbia spinto quest'uomo a un gesto così estremo. Ecco perché adesso gli inquirenti stanno indagando anche sull'eventuale movente dell'omicidio.

I carabinieri della stazione di Borgo Panigale sono intervenuti questo pomeriggio, intorno alle 16. Proprio a quell'ora, infatti, sono stati segnalati degli spari lungo il torrente in secca. Una volta arrivati sul posto, hanno subito trovato il corpo della donna senza vita. L'uomo, invece, era semi incosciente. Stando a quanto si è appreso finora, entrambi erano pensionati e lei aveva diversi problemi di salute. La coppia aveva anche dei figli, che però vivono fuori dalla provincia di Bologna.

