Coronavirus, il bollettino del 22 agosto: 23 morti. La regione con il record di contagi: la zona gialla così è certa

22 agosto 2021 a

a

a

Sono 5.923 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, stando a quanto si legge nel bollettino diramato dal ministero della Salute. Si assiste, così, a un leggero calo dei casi, che ieri invece sono stati 7.470. Lieve diminuzione anche dei decessi: sono stati 23 (45 nella giornata precedente). Cresce invece il tasso di positività, che passa dal 2,9 per cento di ieri al 3,3 di oggi. Pesa, infatti, il minor numero di tamponi fatti nelle ultime 24 ore, quasi 80mila in meno.

Nel frattempo aumentano anche le degenze. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono aumentati di 34, per un totale di 3.767 ricoverati. Mentre i posti letto occupati in terapia intensiva sono 472 in totale, con un incremento di 6 unità rispetto a ieri. E infine sono 33 i nuovi ingressi in rianimazione. Anche oggi, comunque, il record di contagi si è toccato in Sicilia, che ha registrato ben 1.350 nuovi casi. Ieri, invece, ne erano stati 1.739. A fare la differenza, oggi, come riportano i quotidiani locali, è stato il fatto che i tamponi processati siano stati la metà di quelli di ieri.

Le dosi di vaccino somministrate finora sono oltre 75 milioni. E i cittadini che hanno ricevuto la seconda dose, completando così il ciclo vaccinale, sono oltre 36,2 milioni, ovvero il 67% della popolazione over 12.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.