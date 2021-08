Meteo, rischio "alluvioni lampo": dove e quando, le proiezioni che spaventano l'Italia

23 agosto 2021 a

I cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti e stanno facendo sì che l’estate sia diventata una stagione piuttosto anomala. Gli specialisti de ilmeteo.it hanno analizzato il fenomeno registrato finora, che è riconducibile sempre all’anticiclone africano: “Dopo aver fatto ribollire l’Italia per gran parte di luglio e agosto, ora si acquieterà per un po’, regalandoci un finale di agosto a tratti sotto tono, con un clima meno bollente e più temporalesco”.

Il caldo dovrebbe però tornare nella prima parte di settembre, così come dovremmo riscontrare temperature elevate anche nella seconda parte. Non è però esclusa una improvvisa svolta autunnale e la formazione dei cosiddetti “uragani del mediterraneo”, che si formano quando una bassa pressione viene alimentata dalle acque calde del Mediterraneo e sviluppano caratteristiche da tempesta tropicale. Gli esperti de ilmeteo.it riportano anche le proiezioni di AccuWeather, secondo cui andrà prestata massima attenzione alle regioni del Centro-Nord per il serio rischio di eventi alluvionali lampo.

“La cronaca del recente passato - si legge su ilmeteo.it - è ricca purtroppo di eventi alluvionali improvvisi in grado di provocare seri problemi di carattere idrogeologico come frane, alluvioni lampo e forti temporali. Da monitorare attentamente saranno ancora una volta le temperature delle acque superficiali dei nostri mari che potrebbero fornire l'energia necessaria per lo sviluppo inoltre di imponenti sistemi temporaleschi”.

