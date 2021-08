Venezia, muore a 51 anni tre giorni dopo il vaccino: "Febbre e gambe gonfie", i carabinieri sequestrano la fiala

25 agosto 2021 a

Un uomo di 51 anni è morto a tre giorni dalla somministrazione del vaccino Pfizer. E' successo a Venezia, dove adesso sono intervenuti i Carabinieri dei Nas. E' stata sequestrata, infatti, una fiala del siero inoculato ad Alessandro Cavarretta, originario di Mira e deceduto sabato scorso. Il campione, prelevato a seguito degli accertamenti disposti dalla Procura, sarà utilizzato per eventuali future analisi. Nel frattempo, l'azienda sanitaria locale - come riportato da La Stampa - ha scelto in via precauzionale di non utilizzare la restante parte del lotto, segnalandolo alle autorità competenti.

L'uomo era andato a vaccinarsi il 18 agosto al drive through di Oriago. Lì aveva ricevuto una dose del siero di Pfizer. Poche ore dopo avrebbe accusato febbre e gonfiore alle gambe. Il medico di base, allora, gli avrebbe prescritto un farmaco. Poi però le sue condizioni sarebbero peggiorate notevolmente. I familiari dell'uomo hanno spiegato che il 51enne sabato mattina non era in grado di svegliarsi. Guidati dagli operatori del 118, hanno provato a rianimarlo, ma senza avere successo.

Secondo i medici, potrebbe essersi trattato di una tromboembolia, ma solo gli esami autoptici potranno fornire una risposta certa. "Ora dobbiamo escludere che ci sia un nesso tra vaccinazione e morte - ha dichiarato il direttore generale dell'azienda sanitaria Serenissima Edgardo Contato - per questo abbiamo richiesto subito l'accertamento diagnostico, prima che intervenisse la Magistratura. Ogni altra affermazione, prima delle valutazioni del caso, è prematura".

