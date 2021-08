Rave a Viterbo, "il corpo di una donna in decomposizione". Ultimo, sconcertante ritrovamento: la pista porta fino al lago

26 agosto 2021 a

Il rave party abusivo organizzato a Valentano, nel Viterbese, a cavallo di Ferragosto continua ad avere degli strascichi non proprio positivi. Circa 10mila persone da tutta Europa si sono riunite per diversi giorni in barba a qualsiasi regola anti-Covid e non solo. Alcuni dei partecipanti sono finiti in overdose, altri in coma etilico, un 24enne è stato ritrovato senza vita in un lago non lontano dal luogo in cui si erano accampati gli altri festaioli. Adesso un nuovo ritrovamento, che potrebbe essere collegato proprio a quel rave: il corpo di una giovane donna è stato trovato sotto un albero di ulivo in un campo a sud di Livorno una settimana fa, ma non è ancora stato identificato.

Il cadavere, avvistato da un passante, era coperto da un telo azzurro, dal quale sbucava fuori solamente un braccio. Il sospetto degli investigatori, come riporta il Messaggero, è che la morte sia avvenuta a un centinaio di chilometri di distanza e che il corpo sia stato nascosto in un secondo momento. Una delle ipotesi è che la vittima abbia partecipato al rave di Viterbo. E proprio questa circostanza spiegherebbe come mai la donna non sia ancora stata identificata: potrebbe trattarsi di una straniera.

Secondo gli investigatori, la donna potrebbe essere morta per abuso di droga. Poi il suo corpo sarebbe stato spostato e coperto. Quando è stato ritrovato, però, era in avanzato stato di decomposizione. La giovane indossava una maglietta e un paio di pantaloncini e pare che sulla pelle non avesse segni evidenti di violenza. Adesso, per sapere le cause reali del decesso bisognerà aspettare i risultati dell'autopsia e degli esami tossicologici.

