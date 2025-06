Rogo all'università della Tuscia, le fiamme devastano la facoltà di Agraria

Sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco, ma l'intervento per spegnere l'incendio si è rivelato così complesso che sono stati necessari i rinforzi da Roma e Terni. "Ha preso fuoco la copertura dell’edificio - hanno riferito i vigili - dove stavano facendo dei lavori, in particolare mettendo una guaina. Da lì è scaturito l'incendio che si espanso nel laboratorio sottostante, uno spazio di 150 metri x 50 dove non erano presenti persone. È stato evacuato un albergo vicino per sicurezza, soprattutto a causa dell' intenso fumo scaturito dalle fiamme".

Il laboratorio sottostante è quello di chimica e genetica dove erano conservate sostanze altamente infiammabili, tra cui 500 litri di etanolo e bombole di protossido di azoto. Intanto il comune di Viterbo, in un post su Facebook, ha invitato "la popolazione a non avvicinarsi al luogo delle operazioni". Mentre la polizia locale è intervenuta per bloccare le strade di accesso. L'amministrazione locale, poi, ha avvertito: "Si raccomanda alla popolazione di tenere chiuse tutte le finestre delle abitazioni nel raggio di un chilometro". Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha chiamato il rettore dell’Università della Tuscia, Stefano Ubertini, e ha espresso la propria vicinanza alla comunità accademica per il grave episodio, chiedendo di essere costantemente informata sull’evoluzione della situazione. Le cause sono in corso di accertamento.