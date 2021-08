Bollettino 26 agosto: ricoveri fuori controllo? "Quanto sono aumentati in una settimana": oscuri presagi per settembre

26 agosto 2021 a

La situazione epidemiologica dell’Italia è ancora sotto controllo, anche se diventano sempre di più i segnali poco incoraggianti. A partire dal fatto che da lunedì la Sicilia sarà la prima regione a tornare in zona gialla: sforati tutti i tre parametri decisivi, stavolta le restrizioni sono inevitabili. A rischio anche la Sardegna, che ne ha superati due su tre ed è vicina anche alla soglia critica dei ricoveri nei reparti Covid.

Il bollettino di oggi, giovedì 26 agosto, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 7.221 contagiati, 5.839 guariti e 43 morti su 220.872 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 3,3 per cento (+0,2 rispetto a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione continua ad aumentare: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è +36 (3.059 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è +4 (503) a fronte di 38 nuovi ingressi.

Gli attualmente positivi sono saliti a 137.057, i deceduti sono arrivati a 128.957. La campagna di vaccinazione ha invece toccato quota 76.205.355 dosi di vaccino somministrate. Servirà raggiungere al più presto almeno l’80 per cento di vaccinati per evitare danni pesanti in autunno: l’ultimo rapporto della Fondazione Gimbe evidenza che nel periodo 18-24 agosto c’è stato un aumento importante di pazienti ospedalizzati (+16,2 per cento) e di ricoverati in terapia intensiva (+19,1 per cento). Circa il 90 per cento di questi sono non vaccinati: non c’è bisogno di aggiungere altro.

