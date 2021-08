Brindisi, donna incinta folgorata sotto la doccia: parto cesareo immediato, lei è gravissima

27 agosto 2021 a

Una donna di 42 anni, all'ottavo mese di gravidanza, è rimasta folgorata mentre faceva la doccia: è successo a Mesagne, in provincia di Brindisi. Trasportata d'urgenza all'ospedale Perrino di Brindisi, è stata immediatamente sottoposta al parto cesareo. Adesso, stando a quanto riporta il sito de La Repubblica, il neonato sta bene. Lei invece è grave ed è ricoverata in prognosi riservata. Il tragico episodio risale al pomeriggio di ieri 26 agosto.

La 42enne stava facendo una doccia quando c'è stata una forte scarica elettrica. Al momento dell'incidente in casa era presente anche il marito, che ha subito lanciato l'allarme e chiamato i soccorsi. La donna poi è stata portata in ospedale in codice rosso. Per ora, comunque, non si sa cosa abbia provocato la scarica. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Mesagne per capire cosa abbia potuto portare alla dispersione di energia elettrica.

L’equipe del reparto di Ostetricia del Perrino, intanto, ha salvato e messo in sicurezza il bambino facendolo nascere con un parto cesareo. Il piccolo adesso è in buone condizioni, si trova in ospedale per il monitoraggio di routine subito dopo il parto, ma potrebbe tornare a casa a breve. Sul bollettino medico di sua madre, invece, i medici non si sbilanciano. Sembrerebbero ancora molto gravi le sue condizioni, abbastanza da disporre un lungo ricovero.

