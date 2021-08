Civetta incastrata, devono intervenire i vigili del fuoco: una scoperta sconcertante

23 agosto 2021 a

a

a

Un civetta è rimasta incastrata in un tomba e solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco è potuta tornare in libertà. Il piccolo rapace infatti era rimasto chiuso in una tomba di famiglia all'interno del cimitero di Sant'Ambrogio e non riusciva più a volare. Una disavventura per questa civetta che però è finita bene, con il suo salvataggio avvenuto grazie ai vigili del fuoco di Avigliana, nel Torinese.

Tragedia per un giovane pallanuotista di Rovigo. Come lo ha ucciso la civetta: una morte atroce

Il rapace era entrato nella tomba ma non riusciva a uscire e nemmeno a muoversi e così è rimasto come paralizzato al suo interno. Sono stati allertati quindi i pompieri che sono riusciti in poco tempo a liberare l’uccello che è tornato a volare. Fortunatamente durante le operazioni di soccorso, l'animale non ha riportato ferite ed è stato subito rimesso in libertà.

Esplode una bara nel loculario: chiuso il cimitero a L'Aquila. Un fenomeno inquietante

Una settimana fa una civetta è stata protagonista di un tragico incidente in cui ha perso la vita un pallanuotista di Ariano Polesine, in provincia di Rovigo che ha perso il controllo della moto su cui viaggiava dopo essere stato colpito sul casco proprio da una civetta. La vittima è un giovane di 24 anni, Nico Duò, che ieri sera 16 agosto, attorno alle 20,30 in via Linea ad Ariano, guidava la sua Ducati quando è caduto a terra. Un incidente tragico che non gli ha lasciato scampo.

Esplodono le bare al cimitero di Palermo. "Situazione drammatica, pericolo sanitario grave", il grido di allame

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.