Capri, rissa al Grand Hotel Quisisana. Volano sedie, identificati i violenti: i nomi che imbarazzano Napoli

28 agosto 2021 a

a

a

Scene di "degrado estivo" ad alto tasso alcolico e di inciviltà a Capri. Rissa notturna e botte da orbi davanti al Grand Hotel Quisisana, uno dei luoghi iconici della movida dell'isola. A diffondere le immagini, subito virali sui social, è stato il consigliere regionale campano Francesco Emilio Borrelli, sempre molto attivo nel mettere alla gogna la "fauna" bisognosa di qualche ora di lezione di educazione civica.

"Qual è il problema?". Corrado Formigli entra in un bar, rissa con Massimo Cacciari sul Green Pass: la fucilata del conduttore

Nel video, ripreso anche dal sito locale Caprinews, si vede una dozzina di avventori intenti a darsele di (poco) santa ragione. L'autore è ignoto, così come il motivo che ha scatenato cotanta bagarre. Urla, schiamazzi, insulti, spintoni manate e pure sedie che volano, nonostante siano le ore piccole. "Scene vergognose - le bolla Borrelli sulla propria pagina Facebook - che infangano l’immagine dell'isola. Siano identificati e denunciati tutti i protagonisti".



"Non può essere tollerato – sottolinea sempre il consigliere regionale – che le strade dell’isola diventino ring improvvisati dove dare sfogo alla rabbia e alla immaturità. È ora di smetterla con la triste conta dei danni e dei feriti al termine di ogni serata". Secondo quanto riportato da Dagospia, i carabinieri avrebbero poi identificato nelle ore successive tutti i partecipanti alla allegra scazzottata: si tratterebbe di ragazzi e ragazze della "Napoli bene". Il Comune di Capri si costituirà parte civile per i danni di immagine patiti via social.

Britney Spears denunciata: "L'ha colpita durante una lite". Rissa in casa, disastro privato. Motivo? Sconcertante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.