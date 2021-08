Coronavirus, il bollettino del 29 agosto: diminuiscono i contagi, ma aumentano i ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive

29 agosto 2021 a

a

a

Ultimo giorno con l'Italia tutta in zona bianca. Da domani, 30 agosto, la Sicilia passerà in giallo con le conseguenti restrizioni. L'Isola è la prima regione a cambiare colore, dopo il via libera a fine luglio dei nuovi criteri per calcolare il rischio Covid-19 basati sulle ospedalizzazioni. Tornano quindi le mascherine obbligatorie anche all'aperto e un limite di quattro commensali al tavolo del ristorante. Ma adesso tremano anche Sardegna e Calabria che rischiano di passare in giallo.

Contagi su, il tasso di positività esplode. "Siamo con le mani nei capelli": ecco la bomba che a settembre fa saltare l'Italia

Intanto il bollettino giornaliero evidenzia che sono 5.959 i contagi da coronavirus, con 37 decessi (ieri erano 54). Tasso di positività in aumento al 2,7% (ieri era 2,3%). Aumentano le terapie intensive (+14, 525) e i ricoveri ordinari (+22, 4.133). E si riapre il dibattito sull'obbligo di vaccinazione: secondo Abrignani, membro del Cts, è l'unico modo per convincere i no-vax incalliti. Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Speranza, propone che il Green Pass sia destinato solo ai vaccinati. Dal primo settembre la certificazione verde è richiesta anche su aerei e treni a lunga percorrenza. I no-vax, in protesta, annunciano manifestazioni per bloccare le stazioni di 54 città.

"Quanto sono aumentati, in una settimana". Bollettino, ricoveri fuori controllo? Oscuri presagi per settembre

Ospedalizzazioni, ricoveri in terapia intensiva e decessi sono in lieve aumento, ma si mantengono bassi rispetto al numero di casi registrati grazie alla protezione offerta dalle vaccinazioni. Secondo gli ultimi dati Iss sull'efficacia vaccinale, i vaccinati con ciclo completo hanno quasi l'80% di probabilità in meno di essere infettati dal virus Sars-Cov-2 rispetto a chi non si è vaccinato, ma questa percentuale supera abbondantemente il 90% nell'abbattimento del rischio di ospedalizzazioni, ricoveri in terapia intensiva e decessi rispetto a chi non ha ricevuto neanche una dose di vaccino. La percentuale dei posti letto di terapia intensiva occupati dai pazienti con Covid è salita dal 5% della settimana scorsa al 6%, mentre quella delle aree mediche non critiche è stabile al 7%.

Video su questo argomento Roberto Speranza alza l'asticella: "Covid, battaglia incompiuta fino a quota zero morti"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.