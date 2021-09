Coronavirus, bollettino dell'1 settembre: salgono i contagi e 69 morti ma calano le intensive, come leggere le cifre

01 settembre 2021 a

Sono 6.503 i nuovi contagi di Covid-19, oggi 1 settembre, in Italia (ieri 5.498), a fronte di 303.717 tamponi giornalieri effettuati (ieri 307.643). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 2,1% (ieri 1,8%). Sono 69 le vittime registrate. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 540 (-4), con 40 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore.

Dall'inizio della pandemia sono 4.280.619 i guariti, 7.774 nelle ultime 24 ore. Sono 1.347 in meno gli attualmente positivi, ovvero le persone con covid-19 seguite dal sistema sanitario nazionale. In totale oggi in Italia sono 136.578 le persone positive al Sars Cov2, pari a -1.347 rispetto a ieri (-3.468 il giorno prima). I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 303.717, ovvero 3.926 in meno rispetto a ieri quando erano stati 307.643.

L'aumento di decessi e vittima è da considerare per l'andamento della curva in oscillazione, che sale nei giorni centrali della settimana e ricomincia a scendere nel weekend, per poi toccare il punto minimo di lunedì (per effetto di meno tamponi). Dal confronto con mercoledì scorso (25 agosto) quando sono stati registrati +7.548 casi con un tasso di positività del 3,1%, infatti sembra che ci sia un lieve miglioramento. È la Sicilia ad avere il maggior numero di nuovi contagiati (e di decessi): qui sono +1.155 i casi con un tasso di positività del 5,5% calcolato su 20.959 tamponi. Segue il Veneto (+691 casi con tasso 1,5%). Ad aver processato il maggior numero di test regionali è la Lombardia che con oltre 50mila tamponi ha individuato 688 nuovi positivi (tasso 1,4%).

Video su questo argomento Roberto Speranza alza l'asticella: "Covid, battaglia incompiuta fino a quota zero morti"

