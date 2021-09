Lago di Garda, auto in acqua? Vietato il soccorso in elicottero: colpa del Green Pass, che disastro

02 settembre 2021 a

Un'auto finisce nel lago di Garda, in provincia di Brescia, ma i soccorritori non possono intervenire con l'elicottero perché non hanno il Green pass. E' successo domenica scorsa, quando alcuni passanti si sono accorti della presenza di un veicolo finito in acqua. Di lì la chiamata ai soccorsi per capire se ci fossero persone coinvolte. Nonostante l'emergenza, però, nulla da fare: ai sommozzatori senza certificato verde è stato vietato di salire sul velivolo.

Dal 21 agosto, infatti, la Protezione civile del Trentino ha previsto con un ordine di servizio che gli operatori del Nucleo sommozzatori senza Green pass o tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti non possono salire sull'elicottero, ma sono obbligati a intervenire via strada con i mezzi dei vigili del fuoco di Trento. Un provvedimento adottato sia per garantire più controllo sanitario sia per spingere il personale a vaccinarsi.

E così i sommozzatori della Protezione civile della provincia di Trento sono stati costretti a raggiungere il lago di Garda per l'intervento di recupero in circa un'ora e mezza e non in 15 minuti, come sarebbe stato possibile in volo in elicottero. Fortunatamente, però, non ci sono state conseguenze gravi: una volta arrivati sul posto, i sub hanno scandagliato il fondale e non hanno trovato nessun corpo. Mentre il veicolo è stato recuperato con un'autogru.

