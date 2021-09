Trieste, sparatoria in centro: si contano diversi feriti. Chiusa tutta l'area

04 settembre 2021 a

a

a

Sparatoria questa mattina 4 settembre intorno alle 8 in via Carducci, nel centro di Trieste. Otto persone sarebbero rimaste ferite, uno in gravi condizioni. Secondo quanto sin è appreso i colpi di arma da fuoco sarebbero stati sparati nelle vicinanze di un bar, probabilmente come conseguenza di una lite. L'area è stata chiusa da parte delle forze dell'ordine. Sul posto stanno operando polizia, carabinieri, guardia di finanza e i soccorritori del 118 con ambulanze.

Riporta Il Piccolo di Trieste che secondo le prime indiscrezioni, si sarebbe trattato di una spedizione punitiva. Dopo una rissa in cui sono volate bastonate, ignoti avrebbero sparato dieci colpi di pistola contro una persona che si trovava all’interno del bar gestito da cinesi situato dietro all’edicola. Secondo le testimonianze un uomo che ha sparato è fuggito armato lungo via San Francesco: le forze dell’ordine lo stanno cercando in tutta la città.

Notizia in aggiornamento

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.