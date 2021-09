Giocattoli, hai questo pupazzetto in casa? Oggi vale un tesoro: dagli anni '80 il gingillo che ti rende ricco: ecco il suo valore

Daniela Mastromattei 04 settembre 2021 a

Costume zebrato, scarpine col tacco, occhialoni da sole e capelli chiari raccolti in una coda di cavallo con frangia bombata: la prima Barbie non si scorda mai. Tuttavia, più che di quella della nostra infanzia, stiamo parlando della primissima bambolina nata nel 1959, amata dai collezionisti di tutto il mondo: sono arrivati a spendere fino a 23 mila euro pur di averla. Certo, le bambine di oggi preferiscono le Barbie più moderne, aggressive e fashion per divertirsi e «perdere il senso del tempo», come dicono i sociologi. Il gigante americano dei giocattoli Mattel, inventore della bambolina dalle uova d'oro, lo sa bene che la sua fortuna si gioca tutta sul restare al passo con i tempi. Non a caso ha recentemente lanciato una Barbie molto somigliante a Sarah Gilbert, la scienziata britannica sessantenne madre del primo vaccino anti-Covid, messo a punto sul pianeta e prodotto dal gruppo farmaceutico anglo-svedese AstraZeneca. Questo per dire che mentre i più piccoli oggi passano i pomeriggi con i videogiochi e dintorni, gli adulti rincorrono i balocchi di una volta, tanto che c'è un fiorente mercato, frequentato da appassionati "raccoglitori" pronti a pagare qualunque cifra per i pezzi vintage. Quindi, non buttate via nulla, anzi, andate a cercare se tra le tante scatole finite in soffitta non ci siano dentro pure i vostri vecchi giocattoli, richiestissimi per regalare loro una seconda vita. Alcuni di voi potrebbero avere in casa un piccolo tesoro, senza saperlo. Dimenticavo, anche Big Jim ha le sue estimatrici. E diciamo la verità, di fatto, il "marito" di Barbie è sempre stato lui, e non Ken che ha sempre fatto solo il fidanzato. Altro oggetto di culto: la Casa dei sogni di Barbie degli anni '80. In vendita su Internet a 200 euro circa.

IL CUBO DI RUBIK

Atra icona di quegli anni è il Cubo di Rubik: sei facce e 54 quadratini con i quali tutti si sono spaccati la testa; e quando riuscivano a completarlo, si sentivano dei geni. Dopo un tuffo al cuore nostalgico per i mattoncini Lego, la mente corre alle biglie, perle di vetro con le foglioline colorate dentro. Sono come una Madeleine proustiana per i ragazzini degli anni '60 e '70 in vacanza al mare. Come dimenticare il Fantacolor, dove i bambini, formando con i chiodini le lettere dell'alfabeto su quel candido rettangolo bucherellato, hanno imparato a leggere e a scrivere. Alcuni studi hanno dimostrato che i piccoli che si allenano a lungo con i chiodini acquisiscono migliori abilità linguistiche. Anche il Grillo Parlante (scrivi, ripeti, indovina), uno dei primissimi esempi di elettronica votata all'educazione divertente ha molti fan tra i collezionisti. Si difende bene pure la lavagna magica che permetteva di cancellare in un nanosecondo scritte e scarabocchi senza senso. I ricordi si estendono all'Allegro Chirurgo che permetteva prove pratiche per aspiranti dottori, attenti a tirar via le ossa senza urtare i bordi del paziente. Era il gioco regalato soprattutto dai genitori che sognavano di vedere i propri figli laureati in Medicina. Bisognava avere la mano ferma e una infinita pazienza pure per sbrogliare la matassa dei diabolici bastoncini in legno Mikado Shangai. Ese per qusti oggetti i prezzi oscillano da pochi a qualche centinaio di euro, sembra valere molto di più, intorno alle tremila euro, He-Man dalla spada luminosa, l'eroico personaggio immaginario, biondo e muscoloso: il vero maschio. La prima linea di giocattoli di He-Man si chiamava Masters of the universe (i dominatori dell'universo) ottenne un tale successo che nel 1983, oltre ai fumetti, fu fatta una serie tv d'animazione che vedeva l'eroe come protagonista.

LE CONSOLE

E c'è chi ha messo in vendita on line Game Boy della Nintendo a circa 550 euro. Il gioco arrivato sul mercato nel 1989 ha segnato l'inizio di una nuova era delle console portatili. Il primo modello aveva solo quattro giochi, tra cui Super Mario Bros, ed è stato il più longevo della storia, ritirato dopo 14 anni. E nonostante ci fossero console tecnologicamente più avanzate, come il Game Gear, il Game Boy riscosse maggiore successo. Si trova invece a 100 euro il Subbuteo, il gioco da tavolo voluto dagli inglesi, nel quale viene riprodotto, in miniatura lo sport del calcio. È stato il divetimento per eccellenza dei maschi nati negli anni '70. S' ispira al film Ghostbusters (Acchiappa fantasmi) del 1984, diretto da Ivan Reitman, la serie di giocattoli che riproduce i protagonisti della pellicola e i loro oggetti come l'auto (in vendita a 250 euro). Il film, da cui poi è stata tratta anche una serie animata, ha come protagonisti tre ricercatori universitari che studiano i fenomeni paranormali con scarsi risultati ma che inventano uno strumento per catturare i fantasmi che infestano gli edifici di New York. Oggi i giocattoli dei Ghostbusters possono valere una fortuna.

