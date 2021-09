Camerano, perde il controllo della motosega e finisce nella coscia: sconvolgente, come lo trovano i soccorritori

05 settembre 2021 a

Un dramma a Camerano, comune della provincia di Ancona, nelle Marche, che conta meno di 8mila anime. Una tragedia che si è consumata nella giornata di ieri, sabato 4 settembre, nel tardo pomeriggio.

Poco prima delle 19, all'interno di un maneggio che si trova nei pressi del cantiere del nuovo Incra, un uomo di 69 anni ha perso il controllo della motosega con cui stava effettuando alcuni lavori di manutenzione. E la motosega è finita dritta contro la sua coscia, provocandogli gravi ferite. Subito dopo l'incidente è stato avvisato il 112.

I soccorritori, al loro arrivo si sono trovati davanti a una situazione terrificante: l'uomo era letteralmente in un lago di sangue, tanto che si temeva il peggio e per questo è stato chiamato l'elicottero del 118, atterrato in un campo vicino. Fortunatamente, dopo il ricovero, si è appreso che le condizioni dell'uomo non erano gravi come sembravano: "solo" una ferita molto profonda. Il malcapitato è stato poi trasportato in volo, in codice giallo, a Torrette.

